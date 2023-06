Berlusconi, la prima moglie lo ricorda con un necrologio sul Corriere

L'addio di Carla Elvira Dall'Oglio, prima moglie del Cavaliere e madre di Marina e Pier Silvio

MILANO – “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme”. Questo il necrologio pubblicato sul Corriere della Sera a firma Carla Elvira Dall’Oglio, la prima moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio, in cui ricvolge un ultimo saluto all’ex presidente del Consiglio morto ieri all’ospedale San Raffaele di Milano.

“Un abbraccio infinito” conclude la prima moglie di Berlusconi che ha sempre mantenuto molta riservatezza e non ha mai rilasciato dichiarazioni sul Cavaliere.