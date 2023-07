Berlusconi, testamento ancora chiuso: cosa succederà dell’impero del cav

Mediaset e Forza Italia gli affari più caldi

Testamento ancora chiuso a casa Berlusconi si studiano tutte le ipotesi del futuro dell’impero finanziario del cavaliere morto il 12 giugno di quest’anno. I cinque figli, con base ad Arcore, vagliano le ipotesi con a fianco i consiglieri più fidati del padre, soprattutto Fedele Confalonieri e Gianni Letta.

Sanno che dovranno fare da soli sia quando sarà l’ora di decidere il futuro di lungo periodo del settore televisivo sia quando dovranno vagliare l’impegno in Forza Italia.

Appena riceveranno dal testamento le quote di Fininvest, al di là della continuità iniziale e del modo con il quale Berlusconi ha ‘blindato’ il controllo in famiglia, la questione di aprire o meno a un’eventuale vendita si porrà.

Piersilvio e Marina hanno tutta l’intenzione di tenere l’azienda”, ha detto nelle scorse settimane Urbano Cairo che qualcuno aveva ipotizzato fosse interessato al dossier, che a detta degli analisti vede tra i candidati possibili Vivendi.

I francesi che già negli scorsi anni avevano dimostrato interesse verso Mediaset oggi possiedono circa il 23% delle quote, il 18,5% lasciato alla fiduciaria Simon e il 4,4% detenuto direttamente. Nel 2016 l’accordo era quello che voleva un’integrazione tra i due gruppi poi però Vivendì avviò una scalata facendo saltare gli accordi. Ora i rapporti sono quasi nulli, con Vivendi che ha le azioni Mfe-Mediaset a un prezzo di carico di circa 1,3 euro e che venderà, rispettando le intese, solo quando i valori di Borsa raggiungeranno questi livelli. Oggi però le azioni valgono poco più della metà e quindi immaginabile che la cessione non avverrà in tempi brevi.

Oggi altri candidati a un matrimonio – sempre che Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi siano disponibili a un dialogo – non sembrano in campo. Sulla rete Tim, Mfe-Mediaset ha sempre detto apertamente che potrebbe prendere in considerazione un serio progetto di investimento. Ovviamente il Biscione è interessato soprattutto alla partita delle frequenze, anche perché in caso di abbandono del sostegno diretto a Forza Italia, in qualche modo il gruppo si deve tutelare su quel fronte. Da tempo a Cologno monzese hanno in tasca un gettone da circa un miliardo da spendere sul mercato, più quanto potrebbe venire dalla valorizzazione della quota in Ei Towers che presto potrebbe integrarsi con Rai Way. Finora l’investimento era pensato in campo televisivo e all’estero. Ma ad Arcore in questi giorni si starebbe valutando ogni ipotesi.