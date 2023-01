Bianco: “Al Pd serve una guida forte, pieno sostegno a Bonaccini”

Parla l'ex sindaco di Catania

1' DI LETTURA

CATANIA – “Il Pd ha bisogno di una guida forte e autorevole, rappresentativa anche delle qualità che gli amministratori locali possiedono ed in grado di annullare la deriva correntizia che tanto male ha fatto al partito. Per questo sosterremo con convinzione Stefano Bonaccini alle primarie per la segreteria del Pd”. Lo afferma in una nota il presidente nazionale dei Liberal Pd, Enzo Bianco.

“Nel rispetto degli altri tre candidati, importanti esponenti politici con cui daremo vita ad una festa della partecipazione democratica come le primarie – aggiunge Bianco – la scelta della stragrande maggioranza degli amministratori democratici è naturale: sostenere Bonaccini, eccellente governatore dell’Emilia Romagna, attorno al quale si sta costruendo finalmente una squadra di esponenti politici e soprattutto di amministratori locali che portano avanti pratiche di buon governo, ci mettono la faccia senza liste bloccate e riescono a vincere le elezioni anche quando il Pd è in grande difficoltà”.

“Bonaccini – continua – e la modalità con cui ha preso corpo questa candidatura sono la garanzia che finirà l’eccessivo potere delle correnti, utilizzate da molti non più come strumento di dibattito, ma come strutture di potere parallele al Pd stesso. In quel Pd idee, meritocrazia e anche i voti non contavano più nulla”. “Domani finalmente – conclude Bianco – questo abuso sarà contrastato e limitato. Bonaccini non è candidato di una corrente, ma ha la forza che deriva dalle sue qualità e dalla sua storia politica, amministrativa e personale. I Liberal Pd saranno al suo fianco con le nostre idee e il nostro impegno per costruire insieme a lui un partito moderno e innovativo”.