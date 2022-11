Il post di Bianco: "Rifletto su un nuovo viaggio...per una città in ginocchio"

Una dichiarazione che ha il sapore di una possibile (ri)discesa in campo.

CATANIA. Quelle del consigliere comunale ed ex sindaco, Enzo Bianco, sono poche parole affidate ad un post che, però, sembrano essere chiare rispetto all’obiettivo:

“Sto riflettendo se imbarcarmi in un nuovo viaggio…

Certo, se avessi un equipaggio di persone di livello e disponibili a impegnarsi per… una città in ginocchio…”. Ed anche la foto è emblematica.



Un post pubblicato su Facebook e che confermano come tra i rumors di queste settimane in vista della prossima competizione amministrativa del 2023, il nome di Enzo Bianco a possibile candidato sindaco non sia del tutto campato in aria. Anzi.

E nel frattempo che si discute di possibili coalizioni, progetti e tutto il resto, la lunga corsa alla sindacata di Catania è appena all’inizio.