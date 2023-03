Bianco spariglia le carte: e spuntano possibili scenari

Una candidatura a sindaco tra le pieghe di coalizioni ostaggio di lungaggini e contraddizioni. Ma c'è anche dell'altro.

CATANIA. L’annuncio (ieri) è arrivato ad un orario in cui il lavoro di redazione comincia a sonnecchiare. Il più è già stato fatto ed a scompaginare le cose può essere solo un fatto di cronaca.

Vallo a sapere, invece, che la politica stantìa dell’ultimo periodo avrebbe regalato un sussulto di fine giornata.



Di certo, la (ri)discesa in campo di Enzo Bianco è un fatto che apparentemente spariglia carte e giochi. Dopo avere subito il ciclone Schlein alle primarie ed atteso che qualche soggetto politico gli facesse pubblicamente da sponda, va certamente riconosciuto di non essersi tirato indietro.

I perchè della scelta

Alla fine Enzo Bianco due conti se li è fatti. E non tanto in termini di preferenze da racimolare (quello è un capitolo persino nemmeno troppo predominante in questo frangente): bensì sui tempi e sugli scenari che si stanno delineando e imponendo.

E così, l’ex sindaco prova ad incunearsi tra il tentennare del centrodestra che non ha ancora trovato la sintesi sul candidato e le debolezze di un fronte progressista che pare dilaniato da lungaggini e contraddizioni interne.

Nel mezzo, quei sondaggi chissà quanto credibili, chissà quanto realisti, chissà quanto probanti ma che una ventata di ottimismo devono inevitabilmente averla trasferita al punto da sciogliere riserve e titubanze.



In questo contesto, un’idea chiara e precisa: provare a partire prima della corazzata di centrodestra per tentare di accumulare quel possibile vantaggio necessario a poter pensare di arrivare ad un ballottaggio che, fuori da liste e dal volano dei candidati al consiglio comunale, metterebbe ogni cosa in discussione.

Arriveranno sostegni politici?

Bianco ha parlato di “Un progetto realmente civico”. E c’è chi non esclude che nei prossimi giorni possano esservi altri annunci: quelli di forze politiche e sociali “importanti” di supporto alla candidatura di Bianco. Vedremo.

Via alla campagna elettorale

Una discesa in campo annunciata appena un giorno prima della sentenza di Cassazione legata all’ex Governatore Raffaele Lombardo. Che significa? Certamente niente. Ma vuoi mettere la suggestione?

La verità è che l’unico dato certo è quello che la campagna elettorale è ufficialmente scattata.