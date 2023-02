Biden a sorpresa a Kiev da Zelensky VIDEO

Si pensa a una piattaforma europea di acquisto comune delle armi

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa prima dell’anniversario dell’invasione.

Immagini diffuse sui social, riprendono il presidente Usa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel centro della capitale ucraina, vicino alla cattedrale di San Michele.

“Un anno dopo, Kiev e l’Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste”: ha detto Biden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev. Zelensky riferisce che con il presidente Usa ha discusso di armi a lungo raggio e nuovi aiuti militari. Lo riferiscono media internazionali. “Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini”. Lo ha scritto il presidente ucraino Zelensky su Telegram postando una foto con Joe Biden.

Il presidente Usa ha pubblicato su Facebook un lungo post in cui parla della sua visita. “Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poterci superare. Ma si sbagliava di grosso”, scrive Biden.

“Oggi – prosegue il Comandante in capo – , a Kiev, incontrerò il Presidente Zelensky e la sua squadra per un’ampia discussione sul nostro sostegno all’Ucraina. Annuncerò un’altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni d’artiglieria, sistemi anti-armatura e radar di sorveglianza aerea per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei. E condivido che nel corso della settimana annunceremo ulteriori sanzioni contro le élite e le aziende che stanno cercando di eludere o ricambiare la macchina da guerra russa. Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico per aiutare a difendere l’Ucraina con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e questo sostegno durerà”. conclude l’inquilino della Casa Bianca.

Infine l’accenno agli incontri dei prossimi giorni. “Non vedo l’ora di viaggiare in Polonia per incontrare il Presidente Duda e i leader dei nostri alleati del fianco orientale – continua il post sui social – , oltre a esprimere commenti su come gli Stati Uniti continueranno a radunare il mondo per sostenere il popolo ucraino e i valori fondamentali dei diritti umani e dignità nella Carta dell’Onu che ci unisce in tutto il mondo”.

Anche la premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, è attesa in giornata a Varsavia dove dovrebbe incontrare il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il capo del governo italiano dovrebbe a breve recarsi anche a Kiev, come annunciato ieri dal presidente ucraino, per un incontro con Volodymyr Zelensky.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni contro 333 cittadini russi e la Borsa di Mosca.

Mentre si avvicina l’anniversario della guerra in Ucraina, per l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell, “il dossier più urgente è quello delle munizioni, se falliamo la guerra è a rischio. L’Ucraina ha bisogno di proiettili, in particolare di quelli di calibro 1.55. La Russia spara 50mila proiettili al giorno, dobbiamo fare in modo che l’Ucraina abbia le stesse capacità. Oggi presenterò una serie di proposte e domani sarò alla Nato con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba”.

Tra le proposte sul tavolo, quella di istituire una piattaforma di acquisto congiunti. Pechino intanto smentisce di fornire armi a Mosca e accusa Washington di “diffondere false informazioni” secondo cui la Cina starebbe pensando di armare la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi, sta per arrivare a Mosca.