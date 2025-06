Blackout nella notte a Palermo, diversi rioni senza energia: ecco dove

Diversi cittadini svegliati dagli allarmi delle case rimaste senza corrente

PALERMO – Blackout nella notte in diverse zone di Palermo. Parecchi cittadini sono stati svegliati dalle sirene degli allarmi degli appartamenti dove si è verificata l’interruzione di energia elettrica. Le zone interessate sono state quelle di Cruillas-La Malfa interessando anche una parte di viale Strasburgo, via Marchese di Villabianca, via Sampolo e un tratto di via Libertà nella zona del Don Bosco.

Disagi e interruzioni di energia elettrica anche nel rione Uditore, in via Galilei e alla periferia est del capoluogo, tra Santa Maria di Gesù e Brancaccio. I tecnici dell’Enel sono intervenuti per ripristinare il servizio. Anche la scorsa settimana, nella zona di viale Strasburgo, forse per il primo stress termico subito dalle cabine elettriche si sono verificate interruzioni di energia elettrica nella notte e alle prime luci dell’alba.