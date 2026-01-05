Blitz della polizia allo Zen, sequestrate armi e munizioni – VIDEO

Impiegati 100 agenti

PALERMO – Blitz della polizia allo Zen con oltre 100 agenti impiegati. Sequestrate armi e munizioni. Nell’ambito delle operazioni di contrasto alla criminalità diffusa, la questura di Palermo ha coordinato un’intensa attività di controllo del territorio. Il quartiere è stato circondato, l’operazione ha consentito di passare al setaccio i transiti in entrata e in uscita, mediante numerosi posti di controllo e posti di blocco che hanno permesso di identificare un rilevante numero di soggetti.

Effettuate diverse perquisizioni alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi, anche in ragione dei recenti fatti che hanno riguardato il quartiere, con particolare riferimento agli spari contro la Chiesa di San Filippo Neri. Trovati e sequestrati in uno scantinato di un edificio alla chiesa, in via Fausto Coppi, tre 3 pistole: una automatica calibro 9, una calibro 8, una Bruni modello 92. Trovato anche un caricatore, il calcio di un fucile privo di canna e numerose munizioni, sulla cui natura sono in corso accertamenti.

In altro scantinato in via Pensabene è stata rinvenuta una cassaforte murata al pavimento, all’interno della quale era nascosta un’altra pistola semiautomatica mono filare e delle munizioni. Ingente il numero di munizioni sequestrate, circa 1.550 pezzi, tra cui munizionamento per Kalashnikov, per calibro 9, 12, 16, 7.65, 38, 357, rinvenuti anche sei bossoli calibro 3,57 e sei ogive.

Nel corso dei controlli sono state rinvenute 16 dosi di cocaina (16,80 grammi) ed un bilancino di precisione, tutto posto sotto sequestro a carico di ignoti. Rinvenuta e riconsegnata al legittimo proprietario anche una moto di grossa cilindrata, in precedenza rubata. Nel corso dell’attività di polizia, complessivamente, sono state identificate 100 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, 61 veicoli controllati, 6 violazioni al codice della Strada contestate per 1.200 euro, effettuati un sequestro amministrativo ed un fermo amministrativo e due carte di circolazione ritirate.