Blitz interforze allo Zen, Schifani: “Lo Stato c’è”. Incontro con Piantedosi

Post Facebook del governatore

PALERMO – “Mi sto recando al Viminale per incontrare col sindaco di Palermo il ministro Piantedosi per fare il punto sulla sicurezza a Palermo. Un plauso va alle forze dell’ordine per la maxi operazione di oggi allo Zen, che ha visto impegnati circa 300 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza alla ricerca di armi”. Così in un post Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Schifani:” Lo Stato c’è”

“Un segnale concreto della presenza dello Stato e dell’impegno per restituire sicurezza e legalità ai quartieri più difficili di Palermo, abitati da tanti cittadini onesti che nulla hanno da temere da questa presenza”.

L’operazione di carabinieri, polizia e guardia di finanza mira alla scoperta di armi e droga nei due quartieri difficili del capoluogo siciliano.