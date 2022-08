Bonanno: “Panchine trasformate in pattumiere” FOTO

La denuncia da parte del capogruppo della DC Nuova in Consiglio Comunale

PALERMO – Panchine trasformate in pattumiere e cestini vuoti. È la situazione a piazza Marina, a Palermo. A denunciare il degrado è il capogruppo della DC Nuova in Consiglio comunale, Domenico Bonanno.

“L’attuale amministrazione sta mettendo in campo tutte le risorse e le competenze necessarie per riportare alla normalità la nostra città – dichiara Bonanno -, ma nulla potrà mai cambiare senza la collaborazione dei cittadini. Non si capisce perché le panchine debbano essere trasformate in pattumiere a cielo aperto, avendo a meno di 10 metri un cestino vuoto. Non è ammissibile l’incuria, l’inciviltà e la mancanza di rispetto e amore per una città stupenda, un tesoro preziosissimo che non tutti meritano ma che difenderemo con forza. I palermitani di buon senso devono svegliarsi e tornare ad essere i veri protagonisti della nostra città. Un sentito ringraziamento all’Assessore Carta e alle maestranze della RAP per essere intervenuti tempestivamente in seguito alla mia istanza”.

Domenico Bonanno ha anche richiesto all’assessore Carta l’installazione di elementi di decoro urbano e di piante all’interno delle panchine per abbellire l’area ed evitare il riproporsi della problematica. L’assessore Carta, con delega al centro storico e al decoro urbano, ha attenzionato il tema con l’obiettivo di trovare una soluzione in tempi rapidi per evitare il riproporsi della problematica.