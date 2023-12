Bonus per i dirigenti della Regione, firmato l’accordo all’Aran

Cisal dice no: "Interpretazione sbagliata e in contrato con la legge"

PALERMO – Firmato all’Aran Sicilia l’accordo tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e alcuni sindacati sull’interpretazione autentica del contratto dei dirigenti della Regione, che consentirà di incrementare l’indennità di risultato 2022 fino al 32%.

L’accordo non è stato firmato dal Siad-Csa-Cisal. “Un’interpretazione sbagliata e in contrasto con la legge – dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto, del sindacato –. Da qui la decisione di non firmare un accordo che comunque premierà maggiormente i dirigenti generali e quelli di aree e servizi”.

L’ok è arrivato dopo la trattativa tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e gli stessi sindacati.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo prevede di utilizzare le economie, pari a quasi 9,2 milioni di euro, che derivano dal mancato pagamento di retribuzioni di parte variabile e risultato, dovuto alla non attribuzione degli incarichi rimasti vacanti per mancanza di personale.

“L’Aran non ha saputo quantificare con precisione le somme in questione, nonostante le nostre richieste – continuano Badagliacca e Lo Curto – e ha deciso di riversare nella performance individuale quella organizzativa, cosa che invece non ha accettato di fare per gli altri dipendenti. Ci chiediamo inoltre se sia legittima l’interpretazione di contratto non condivisa da chi quel contratto lo aveva firmato, circostanza su cui ci riserviamo di effettuare ulteriori approfondimenti”.