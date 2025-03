Domani alle 21, ad opera della compagnia del Teatro Civile di Palermo

PALERMO – Domani, alle ore 21, al Teatro Biondo di Palermo, la Compagnia del Teatro Civile di Palermo presenta “I giorni di Giuda. Intervista marziana a Paolo Borsellino” di Francesco Vitale e Manfredi Borsellino.

Saranno in scena Marco Feo, nei panni del giudice Borsellino, Cesare Biondolillo e Germana Nicolosi. Alla tromba Jack Trumpet (Giacomo Tantillo). Regia di Angelo Butera, che ha partecipato alla stesura del testo.

La raccolta di fondi

Lo spettacolo teatrale va in scena in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: Ail Palermo-Trapani ha deciso di organizzare una serata di raccolta fondi per le finalità dell’associazione.

Interverrà Giulio Francese, giornalista e figlio del cronista Mario Francese ucciso dalla mafia nel 1979. Coordinerà la serata la giornalista Alessandra Turrisi. “La forza civile del volontariato nato dopo le stragi del 1992 è capace ancora di costruire speranza e vita”, sottolinea Pino Toro, presidente nazionale di Ail.

Ail Palermo-Trapani

“Tutto questo è Ail Palermo-Trapani, che dopo trent’anni di attività continua a operare a sostegno della cura e dell’assistenza dei malati di leucemia, linfomi e mielomi, nel segno del ricordo e dell’impegno. Lo dobbiamo a chi ha perso la vita – conclude Toro – per l’affermazione della giustizia nella nostra terra e a tutti i familiari delle vittime delle stragi che ancora non riescono a conoscere la verità”.