Sesto Municipio, la consigliera Grazia Spampinato lascia la Nuova DC

Lascia il partito di Cuffaro in polemica con la classe dirigente locale

CATANIA – Grazia Spampinato, consigliera al Sesto Municipio, lascia lo Scudocrorciato. “Dopo una lunga riflessione – dichiara – ho deciso di lasciare la Nuova DC di Totò Cuffaro, in quanto non mi ha dato l’opportunità di una crescita politica e di poter portare avanti le idee e i progetti che da sempre mi contraddistinguono”.

“Ritengo – spiega – di essere stata lasciata ai margini da una classe dirigente che non ha tenuto in considerazione il lavoro e i progetti che con impegno indefesso porto avanti ogni giorno per il bene del territorio e dei cittadini del 6 municipio”.

“Credo fermamente – conclude – che per crescere bisogna sentirsi parte integrante di una squadra, di un gruppo, dove la collaborazione e l’approccio inclusivo rappresentano una conditio sine qua non per un percorso con obiettivi comuni”.