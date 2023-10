Bruxelles, l’attentatore morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia

Altre due persone sarebbero ricercate

BRUXELLES – L’attentatore di Bruxelles è morto. Abdelsalam Lassoued, secondo quanto riportato dai media belgi, è deceduto questa mattina in seguito a uno scontro a fuoco con la polizia. Nel video in alto le immagini dell’attentato della sera del 16 ottobre.

L’uomo è morto in ambulanza

L’uomo sarebbe stato fermato dalla polizia in un bar di Schaerbeek; non avrebbe risposto ai colpi sparati dagli agenti per tentare la fuga. Uno dei proiettili lo ha però colpito al torace, ferendolo. Mentre veniva trasportato in ambulanza ha avuto un arresto cardiaco ed è morto. Abdesalem Lassoued, è stato in passato in Italia a Bologna, per un periodo nel 2016. Nel capoluogo emiliano, secondo quanto risulta all’ANSA, fu rintracciato e identificato dalla polizia.

Altre due persone sarebbero ricercate dalla polizia di Bruxelles in relazione all’attentato. Nella città l’allerta è massima, il livello più elevato, sinonimo di minaccia terroristica “grave e imminente“.