Bus in fiamme, l’intervento dei pompieri scongiura il peggio VIDEO

CATANIA – Un incendio si è sviluppato su un autobus in transito sull’A18, nel tratto compreso tra Catania e Acireale, in direzione Messina.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, Distaccamento Nord, supportata da un’autobotte inviata dalla sede centrale.

I soccorritori hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dello scenario.

All’arrivo dei soccorsi, l’autista e un passeggero erano già fuori dalll’autobus in fiamme. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Presente personale della Polizia Stradale, che ha disposto la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato, per permettere l’intervento in piena sicurezza.