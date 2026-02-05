Cacciatori trovati morti: sequestrati gli stivali dell’indagato

Saranno confrontati con le impronte sul luogo del triplice omicidio

MONTAGNAREALE – I carabinieri, che indagano sulla morte dei tre cacciatori, trovati uccisi a colpi di fucile a Montagnareale, nel Messinese, hanno sequestrato gli stivali che l’unico indagato per la vicenda, A.S., 50 anni, indossava la mattina dei delitti. Lo scopo è confrontarli con le impronte trovate nella zona.

E’ accusato di omicidio volontario

L’uomo, che risponde di omicidio volontario, il 28 gennaio, aveva accompagnato una delle vittime, Antonio Gatani, 82 anni, nel bosco di Montagnareale. I due sarebbero arrivati su due auto diverse. A.S, interrogato subito dopo il ritrovamento dei corpi, ha sostenuto di essere tornato indietro prima degli omicidi. Una versione che non ha convinto gli inquirenti che gli hanno sequestrato i fucili e gli indumenti e l’hanno sottoposto alla prova dello stub.