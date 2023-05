Cagliari-Palermo 2-1, le pagelle: ingenuità Marconi, bene Segre

Mister Corini si gioca tutto nell'ultima gara di regular season

Il Palermo cade a Cagliari ed esce sconfitto dalla Unipol Domus. Il risultato finale è di 2-1 per il club sardo, che in rimonta supera i rosanero. Ad aprire il match ci pensa Segre che sfrutta un ottimo inserimento sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo Deiola riporta il risultato in parità e nella ripresa è Lapadula a chiudere l’incontro con il definito gol del due a uno. Di seguito, le pagelle dei rosanero al triplice fischio del direttore di gara.

LE PAGELLE

DIFESA

PIGLIACELLI: Nella prima rete del Cagliari non può nulla, sul gol di Lapadula si fa sorprendere come tutta la difesa del Palermo pur essendo una conclusione molto angolata. Mette sempre i suoi guantoni dove può per murare alcuni tiri degli avversari. VOTO 5.5

MATEJU: Cerca di tenere in piedi la linea difensiva dei suoi contro dei clienti scomodi come gli attaccanti del Cagliari. Soffre le incursioni avversarie in area di rigore (vedi gol di Deiola) e prova a resistere come può. Si fa beffare da una finta di Lapadula che poi incrocia col mancino e sigla il 2-1. VOTO 5 (dal 71′ VALENTE: Entra in campo e prende il posto di Buttaro che arretra nel ruolo del numero 37. Prova a rendersi pericoloso come può ma con scarsi risultati. VOTO 5.5).

NEDELCEARU: Non demerita negli scontri con Lapadula e Pavoletti, ma tutta la linea difensiva dimentica Deiola che calcia indisturbato mettendo a segno il gol dell’uno a uno. VOTO 5.5

MARCONI: La prestazione del capitano di giornata del Palermo non è pessima, ma la sua ingenuità nel prendersi due cartellini gialli in pochi minuti gli costano l’espulsione e la fine anticipata della sua regular season di Serie B, lasciando in dieci i suoi compagni. VOTO 4.5

CENTROCAMPO

BUTTARO: Inizia la partita da quinto di centrocampo e la termina come “braccetto” di destra arretrando in difesa. Prestazione sufficiente la sua nonostante ci siano diversi margini di crescita. L’unica “sbavatura” (per essere severi) è nel gol del 2-1 di Lapadula: poteva essere più deciso spazzando via quel pallone. VOTO 5.5

SEGRE: Tanta corsa e tanto sacrificio come sempre per il numero 8 dei rosanero. Trova il gol che apre la sfida della Unipol Domus inserendosi bene sugli sviluppi di un calcio d’angolo. VOTO 6

GOMES: Alterna momenti di lucidità a errori evitabili senza troppe difficoltà. Cerca di dare man forte alle azioni offensive dei suoi. VOTO 5.5 (dall’83’ DAMIANI S.V.)

VERRE: Non tocca tantissimi palloni quando invece sarebbe necessaria una sua maggiore presenza nella costruzione delle azioni offensive dei rosanero. VOTO 5.5 (dal 71′ VIDO: Subentra quando i siciliani sono già in dieci uomini, ma non riesce a incidere in fase offensiva. VOTO 5.5)

SALA: Poco presente in fase offensiva rispetto alle uscite precedenti. Risulta essere meno incisivo sulla corsia di sinistra. VOTO 5.5 (dal 72′ AURELIO: Prova a spingere di più in avanti del compagno appena sostituito ma è condizionato dall’inferiorità numerica dei suoi. VOTO 6)

ATTACCO

TUTINO: Le aspettative sul numero 7 del Palermo sono sempre più alte di quanto fa effettivamente vedere in campo. Cerca di rendersi pericoloso come può ma non è sufficiente a far male agli avversari. VOTO 5.5 (dal 59′ BETTELLA: Prende il posto di Marconi che lascia il terreno di gioco per espulsione. Gioca poco più di 30 minuti senza rischiare nulla. VOTO 6)

SOLERI: Contro il Cagliari deve fare il lavoro sporco ma non riesce a dare il giusto peso offensivo ai rosanero. Tocca pochissimi palloni e dopo l’espulsione di Marconi resta anche abbastanza isolato in avanti. VOTO 5

IL MISTER

CORINI: Deve fare a meno di Brunori che sconta una giornata di squalifica, ma Tutino e Soleri in fase offensiva non riescono a incidere contro il Cagliari. La grinta e un buon inserimento di Segre mandano in vantaggio i rosanero sugli sviluppi di un corner, ma come spesso accade la compagine del capoluogo siciliano si fa rimontare. Le sostituzioni poi sono condizionate dall’inferiorità numerica arrivata per l’espulsione di Marconi, ingenuo a beccarsi due gialli in pochi minuti. E’ pur vero che la gara sembrava equilibrata prima che il capitano del Palermo lasciasse il campo per il cartellino rosso ricevuto. Mister Corini adesso si gioca tutto nell’ultima gara di regular season, in casa contro il Brescia. VOTO 6