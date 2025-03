Il veicolo si è schiantato contro diverse auto ferme nel traffico, innescando le fiamme

NIGERIA – Nei pressi del ponte Karu sull’autostrada Abuja-Keffi in Nigeria, un camion che trasportava gas naturale compresso (CNG) ha perso il controllo, causando un grave incidente. Il veicolo si è schiantato contro diverse auto ferme nel traffico, innescando un’esplosione che ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo un giornalista dell’AFP presente sul posto, almeno 10 persone hanno perso la vita nell’incidente.

Le squadre di soccorso, tra cui il dipartimento per la gestione delle emergenze del territorio della capitale federale (FEMD), i vigili del fuoco federali, il servizio antincendio del FCT, la polizia nigeriana e l’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze, sono intervenute prontamente per prestare assistenza alle vittime.

Questo tragico evento evidenzia la frequenza degli incidenti stradali mortali in Nigeria, spesso attribuiti all’assenza di un sistema ferroviario efficiente per il trasporto merci. Incidenti simili si sono verificati in passato; ad esempio, all’inizio di quest’anno, un’esplosione di un’autocisterna che trasportava benzina ha causato 98 vittime nella Nigeria centro-settentrionale.

