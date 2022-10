Caos e ambulanza bloccata in via Sangiuliano: “Non se ne può più”

A LiveSicilia segnalazione di un comitato di cittadini che chiede un intervento di Portoghese VIDEO

1' DI LETTURA

CATANIA. Il video è di appena pochi giorni fa. Ma i residenti assicurano a LiveSicilia che ormai è prassi almeno ad ogni fine settimana: auto in doppia o tripla fila; moto sui marciapiedi; zona senza controllo. E’ quello che accadrebbe ormai da tempo nella parte bassa di via Sangiuliano.

Il “Comitato Cittadini Centro Storico Catania” ci ha segnalato uno stato di cose che andrebbe affrontato e non lasciato all’indifferenza: “Il Commissario Portoghese può dimostrare di non essere complice anche lui di tutta questa inciviltà”, dicono.

E sui social c’è anche chi spiega esattamente quello che ha accaduto la sera del video: “Ho avvisato la polizia locale per ben due volte paventando il rischio che se dovesse intervenire un’ambulanza sarebbe rimasta bloccata, come al solito mi hanno detto che le pattuglie erano impegnate.

Dopo 10 minuti quello paventato è successo, l’ambulanza ha impiegato 2 minuti per meno di 150 metri. Mi chiedo: e se quei due minuti fossero stati fondamentali per chi aspettava soccorso, non lo so.

Solo con la minaccia della denuncia sono intervenute due pattuglie ed una della polizia a supporto, verso le 3 di notte la situazione si è ristabilita”.