Catania, incendio in una palazzina a Picanello VIDEO

Persone evacuate

CATANIA – Incendio in una palazzina di quattro piani a Catania, nel quartiere Picanello. Sul posto, in via Giovanni Prati, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno spento le fiamme sprigionatesi al piano terra dello stabile, all’interno di un garage. A supporto sono state inviate due autobotti e un’autoscala dalla sede centrale dei vigili del fuoco, oltre ad una autobotte del Comune di Catania.

Le persone presenti nello stabile sono state evacuate tramite autoscala e sono state affidate al personale sanitario del 118. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte della polizia.