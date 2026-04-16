 Catania, incendio in una palazzina a Picanello VIDEO
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, incendio in una palazzina a Picanello VIDEO

Persone evacuate
IN VIA GIOVANNI PRATI
di
1 min di lettura

CATANIA – Incendio in una palazzina di quattro piani a Catania, nel quartiere Picanello. Sul posto, in via Giovanni Prati, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno spento le fiamme sprigionatesi al piano terra dello stabile, all’interno di un garage. A supporto sono state inviate due autobotti e un’autoscala dalla sede centrale dei vigili del fuoco, oltre ad una autobotte del Comune di Catania.

Le persone presenti nello stabile sono state evacuate tramite autoscala e sono state affidate al personale sanitario del 118. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte della polizia.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI