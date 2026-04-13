Schifani: "Risolto un problema storico"

PALERMO – “Oggi si è compiuto un passaggio decisivo per il futuro delle Terme di Sciacca, con l’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute. Sono due le proposte presentate, segno di un interesse concreto verso un progetto strategico per il territorio. La Regione Siciliana contribuisce con 50 milioni di euro a valere sui fondi Fsc”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Schifani: “Ora sviluppo e lavoro”

“Esprimo soddisfazione perché ci avviciniamo finalmente alla risoluzione di un problema storico – aggiunge -. L’obiettivo è restituire piena funzionalità a un patrimonio unico e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro”. L’avviso di partenariato pubblico-privato, che prevede concessione, progettazione, lavori e gestione, ha raccolto due proposte per un investimento pubblico di 50 milioni di euro (FSC 2021-2027) e un intervento dei privati.

La soddisfazione di Catanzaro

Il capogruppo del Partito democratico all’Ars, Michele Catanzaro, esprime soddisfazione per la conclusione della manifestazione d’interesse relativa alla riqualificazione delle Terme di Sciacca. Catanzaro, che ha seguito l’iter, auspica che questo lavoro “abbia adesso un seguito di concretezza per restituire alla Sicilia una grande risorsa economica e culturale che da 11 anni è clamorosamente chiusa e che deve essere affidata a soggetti economici affidabili”. “Importante passo in avanti – dice Catanzaro – il percorso è ancora lungo e la nostra attenzione rimarrà alta”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA