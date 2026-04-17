 Frode con gasolio agricolo nel Ragusano, sequestrati 3mila litri
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Frode con gasolio agricolo, sequestrati 3mila litri: 5 denunce VIDEO

Tentavano la vendita con accise agevolate
NEL RAGUSANO
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1 min di lettura

VITTORIA (RAGUSA) – Gli agenti della guardi di finanza di Ragusa hanno sequestrato a Vittoria circa 3mila litri di gasolio agricolo e denunciato cinque persone nell’ambito di controlli sulla filiera della distribuzione dei prodotti energetici.

Secondo l’accusa, un’azienda agricola avrebbe tentato di cedere del gasolio con accisa agevolata al 10% a una società di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e movimento terra.

Nella sede di quest’ultima le Fiamme gialle hanno anche trovato due cisterne contenenti gasolio agevolato che era utilizzato da autocarri e macchine operatrici.

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