Frode con gasolio agricolo, sequestrati 3mila litri: 5 denunce VIDEO

Tentavano la vendita con accise agevolate

VITTORIA (RAGUSA) – Gli agenti della guardi di finanza di Ragusa hanno sequestrato a Vittoria circa 3mila litri di gasolio agricolo e denunciato cinque persone nell’ambito di controlli sulla filiera della distribuzione dei prodotti energetici.

Secondo l’accusa, un’azienda agricola avrebbe tentato di cedere del gasolio con accisa agevolata al 10% a una società di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e movimento terra.

Nella sede di quest’ultima le Fiamme gialle hanno anche trovato due cisterne contenenti gasolio agevolato che era utilizzato da autocarri e macchine operatrici.