Aperto il nuovo svincolo di Baucina sulla Palermo-Agrigento VIDEO

Sulla Statale 121 'Catanese'

BAUCINA (PALERMO) – Aperto al traffico il nuovo svincolo di Baucina lungo la Statale Palermo-Agrigento. Ne dà notizia l’Anas con una nota.

Il nuovo svincolo di Baucina

Sono state aperte le rampe sia in entrata che in uscita, in direzione Agrigento e Palermo, su quella che viene definita la strada statale 121 ‘Catanese’. La sua apertura al transito permetterà di raggiungere agevolmente i comuni di Baucina, Ventimiglia e Ciminna, tutti e tre in provincia di Palermo.

Il cantiere di Baucina

I lavori sono stati eseguiti dal contraente generale ‘Bolognetta SCpA’, sotto la supervisione dell’Area nuove opere della Struttura territoriale Anas Sicilia.