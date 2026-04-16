 Strada Palermo-Agrigento, aperto il nuovo svincolo di Baucina
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Aperto il nuovo svincolo di Baucina sulla Palermo-Agrigento VIDEO

Sulla Statale 121 'Catanese'
viabilità
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1 min di lettura

BAUCINA (PALERMO) – Aperto al traffico il nuovo svincolo di Baucina lungo la Statale Palermo-Agrigento. Ne dà notizia l’Anas con una nota.

Il nuovo svincolo di Baucina

Sono state aperte le rampe sia in entrata che in uscita, in direzione Agrigento e Palermo, su quella che viene definita la strada statale 121 ‘Catanese’. La sua apertura al transito permetterà di raggiungere agevolmente i comuni di Baucina, Ventimiglia e Ciminna, tutti e tre in provincia di Palermo.

Il cantiere di Baucina

I lavori sono stati eseguiti dal contraente generale ‘Bolognetta SCpA’, sotto la supervisione dell’Area nuove opere della Struttura territoriale Anas Sicilia.

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