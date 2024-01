Capodanno & polemiche: i blackout, i fischi e la reazione di Elodie VIDEO

"Basta che mettete la musica..." ha detto l'artista

PALERMO – Da un lato le polemiche politiche relative all’organizzazione dell’evento, dall’altro il disappunto dei circa diecimila spettatori, confluiti in piazza Politeama la notte del 31 dicembre per assistere al concerto di Elodie, star di grande caratura nazionale. Disappunto che si è tradotto ben presto in sonori fischi, a causa di una serie di contrattempi tecnici che hanno infastidito non poco l’artista e che hanno suggerito a una parte del pubblico di lasciare anzitempo la piazza.

Problemi tecnici sin dall’inizio

Qualcosa non ha funzionato nell’impianto di amplificazione: si sono verificati alcuni blackout all’inizio dell’esibizione, che hanno evidentemente compromesso il buon esito del concerto. È la stessa Elodie, poco dopo l’inizio della sua esibizione (già ritardata rispetto al programma), a mostrarsi nervosa per l’assenza del ritorno audio della sua voce. “Io non sento”, ha detto a voce alta l’artista rivolgendosi ai tecnici sul palco.

La reazione di Elodie

Elodie, già in difficoltà per un leggero stato febbrile, ha poi cercato di tamponare con ‘mestiere’ le numerose interruzioni: “Quando sembra che ci siano dei problemi, l’anno dopo è sempre meglio: quindi se finiamo così inizieremo meglio. Basta che mettete la musica…”, ha provato a scherzare, facendo comunque sorridere i suoi sostenitori più affezionati, che l’hanno poi applaudita nella seconda parte del concerto, durato circa un’ora.

Se da più parti è stata espressa soddisfazione per il buon esito della festa di piazza sotto il pirofilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, non altrettanto bene è andata sotto il profilo musicale.

Crediti video: profilo TikTok mich_buscetta