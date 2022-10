Carabiniere fuori servizio agguanta i rapinatori: un arrestato VIDEO

L'arrestato è già noto alle forze dell'ordine

Un carabiniere libero dal servizio ad Afragola, nel Napoletano, ha sventato una rapina e arrestato uno dei malviventi. Due rapinatori, armati di pistola, hanno tentato il colpo in una rivendita di via Dario Fiore. Il militare che si trovava pressi della tabaccheria ha ingaggiato una colluttazione con i due che tentavano la fuga.

Sono quasi le 13 quando i due arrivano ed entrano in tabaccheria. Il carabiniere si trova dentro la sua autovettura e si accorge di cosa sta accadendo. A quel punto entra in tabaccheria cercando di sventare la rapina, i due scappano con i pochi soldi rubati.

Il carabiniere li insegue, i due salgono a bordo dello scooter e il guidatore perde il controllo finendo contro una vettura che arriva in senso opposto; il passeggero cade a terra, si rialza, nasce una violenta colluttazione durante la quale partono due colpi d’arma da fuoco. Il rapinatore spara verso il militare, fortunatamente la pistola è a salve.

Il carabiniere non sa dell’inoffensività della pistola, ma non indietreggia e riesce a bloccare il malvivente. Il complice fugge a bordo dello scooter, che risulterà rubato, ma i carabinieri di Castello di Cisterna sono sulle sue tracce. Indagini in corso anche per verificare l’eventuale coinvolgimento da parte dell’arrestato in altre rapine che si sono verificate nei giorni scorsi in quella zona. L’arrestato, Ciro Puzone, 40enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine, è stato medicato e ne avrà per 10 giorni. Anche il carabiniere sta bene, per lui 7 giorni di prognosi.