Lo certificano i dati del programma nazionale Agenas

PALERMO – A parlare sono i dati del Programma Nazionale Esiti 2025, pubblicati da AGENAS e riferiti alla qualità ed efficienza di molte prestazioni sanitarie erogate nel 2024. Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale che fa parte di GVM Care &Research, si distingue in particolare per gli esiti clinici della chirurgia coronarica nel 2024. Del resto è già una delle strutture di riferimento a livello regionale e nazionale per la cardiochirurgia.

Il centro registra una mortalità post-operatoria aggiustata dell’1,07%, il valore più basso a livello regionale. “Questo risultato è stato reso possibile grazie a una valutazione multidisciplinare sistematica di ogni singolo caso in Heart Team, che consente un’accurata selezione del percorso terapeutico più appropriato per ciascun paziente”, spiega il professore Khalil Fattouch, Capo Dipartimento di Cardiochirurgia di Maria Eleonora Hospital.

Un programma strutturato e altamente specializzato

Come sottolinea il dottor Marco Moscarelli, cardiochirurgo al Maria Eleonora Hospital, nello stesso periodo si è ulteriormente consolidato presso Maria Eleonora Hospital un programma strutturato e altamente specializzato di rivascolarizzazione coronarica arteriosa completa, basato sull’impiego routinario di entrambe le arterie mammarie interne (sinistra e destra).

“Tale approccio, riservato in maniera sistematica ai pazienti di età inferiore ai 70 anni e accuratamente selezionati in base al profilo clinico e anatomico, riflette un modello di cura allineato alle migliori evidenze scientifiche internazionali. L’utilizzo bilaterale delle arterie mammarie interne garantisce infatti una superiore pervietà a lungo termine dei bypass coronarici, ovvero maggiore probabilità che i vasi restino aperti, con una conseguente riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori, del rischio di reintervento e un miglioramento della sopravvivenza nel lungo periodo”.

La rivascolarizzazione arteriosa In questo scenario, la rivascolarizzazione arteriosa completa si configura come uno degli elementi distintivi dell’offerta cardiochirurgica di Maria Eleonora Hospital, espressione di un’elevata competenza tecnica, di un’organizzazione orientata all’eccellenza clinica e di un impegno concreto verso la qualità, la durabilità del risultato chirurgico e il beneficio a lungo termine per il paziente.