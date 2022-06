Carica delle 104, a processo 40 tra medici e falsi invalidi NOMI

Per altre due persone scatta la prescrizione

Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto il rinvio giudizio nei confronti di quaranta persone coinvolte in un altro filone di inchiesta sull’ormai nota “Carica delle 104”. Per altre due persone scatta la prescrizione mentre per altri tre la richiesta di rinvio a giudizio è nulla per un difetto di notifica nell’avviso di conclusione indagine. La decisione è arrivata nella serata di ieri a margine di un’udienza preliminare-fiume. Il processo si aprirà il prossimo 3 ottobre davanti il giudice monocratico Agata Genna. L’intera inchiesta, nota alle cronache nazionali, ipotizza un “sistema” che coinvolgerebbe medici, insegnanti e presunti falsi invalidi facendo leva sulle agevolazioni della legge 104 garantendo, a chi non aveva diritto, di potere usufruirne ottenendo tutti i vantaggi del caso (trasferimenti, invalidità civile).

I nomi

A processo finiscono: Antonio Alaimo, 60 anni di Favara; Alessandra Alfano, 44 anni di Agrigento; Giovanni Baio, 63 anni di Raffadali; Antonina Barbaro, 52 anni di Raffadali; Elisa Rita Capraro, 44 anni di Agrigento; Giusi Cardella, 45 anni di Raffadali;Dario Criminisi, 41 anni di Agrigento; Serafina Cinquemani, 47 anni di Favara; Anna Rita Consolo, 51 anni di Siculiana; Eleonora Crapanzano, 47 anni di Favara; Domenico Drago, 64 anni di Favara; Giovanna Failla, 52 anni di Favara; Grazia Maria Fanara, 44 anni di Favara; Nadia Gagliano, 47 anni di Siculiana; Rosario Marturana, 58 anni di Favara; Giovanna Montaperto, 61 anni di Agrigento; Lella Morreale, 57 anni di Agrigento; Giuseppe Moscato, 48 anni di Favara; Antonina Panarisi, 57 anni di Raffadali; Stefano Piazza, 38 anni di Favara; Giuseppina Parello, 42 anni di Favara; Giuseppina Pirrera, 52 anni di Favara; Anna Pullara, 44 anni di Favara; Antonio Ragusa, 54 anni di Raffadali; Riccardo Ragusa, 46 anni di Raffadali; Rossana Rampello, 42 anni di Raffadali; Maria Rizzo, 48 anni di Raffadali; Carlo Scibetta, 64 anni di Porto Empedocle; Carmelinda Sgarito, 45 anni di Favara; Maria Giovanna Varisano, 52 anni di Favara; Silvana Vita, 48 anni di Agrigento; Giuseppe Gallo, 68 anni di Naro; Paolo Santamaria, 66 anni di Aragona; Concetta Rubino, 58 anni di Palermo; Alfonso Russo, 72 anni di Aragona; Antonio Bosco, 68 anni di Favara; Antonia Matina, 64 anni di Favara; Lorenzo Greco, 67 anni di Agrigento; Pasqualino Messina, 55 anni di Cattolica Eraclea; Salvatore Russo, 43 anni di Agrigento.

Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per: Giuseppa Costanza, 45 anni di Favara; Maria Distefano, 47 anni di Agrigento. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla per: Carmelina Chianetta, 46 anni di Favara; Anna Maria Sammartino, 46 anni di Raffadali; Alfonso Lo Zito, 62 anni di Agrigento.