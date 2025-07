Cartoline da Palermo: botte, bottigliate, violenza e rapine

Nell'occhio del ciclone residenti e turisti

Come cartolina da Palermo non c’è male, secondo le cronache fin qui disponibili. I turisti canadesi, aggrediti e rapinati alla Vucciria, porteranno fino a casa il ricordo di colpi violenti, delle bottigliate in testa, dei loro stessi corpi scaraventati per terra. Quando qualcuno gli chiederà della vacanza a Palermo, probabilmente, mostreranno le cicatrici.

Appena qualche giorno fa, analoga sorte è toccata a quattro ragazzi portoghesi e una ragazza italiana aggrediti e derubati nella stessa zona. Anche loro, quando riferiranno del soggiorno in città, potranno parlare soprattutto di una brutta disavventura.

Ma sarebbe ingiusto limitare il perimetro di un vero e proprio allarme ai visitatori. La sofferenza dei residenti del nostro centro storico non è ovviamente da meno. Riceviamo numerose segnalazioni quotidiane. Lì, Palermo vive male. Palermo ha paura.

Da molto tempo stiamo raccontando, nostro malgrado, una deriva visibile. Non sarebbe giusto scrivere che niente è stato fatto, però lo stato delle cose permane.

Così sarà fino a quando non si deciderà di accendere riflettori duraturi sul problema, lasciando da parte la reazione en passant. Fino ad allora, certe brutte cartoline da Palermo continueranno a mortificare tutti e a nascondere il resto.

