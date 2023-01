Casi Covid in aumento, Asp riconverte reparti a Lentini

Il provvedimento è stato preso dall'azienda sanitaria di Siracusa per far fronte alle necessità di ricovero di pazienti contagiati sintomatici

SIRACUSA – L’Asp di Siracusa ha deciso di riconvertire provvisoriamente in reparto Covid i posti letto di medicina, geriatria e lungodegenza dell’ospedale di Lentini per far fronte alle necessità di ricovero di pazienti contagiati sintomatici. Attivate anche le cosiddette “bolle”, stanze “blindate” in tutti i reparti ordinari per la gestione anche in futuro di casi covid asintomatici o con sintomi di lieve entità che arrivano in ospedale per altre patologie.

Ficarra: ” Dal 22 dicembre scorso l’aumento è del 28 per cento”

“Nelle ultime due settimane – dice il commissario straordinario dell’Asp Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – i casi in provincia sono aumentati in maniera prevedibile visto che le vacanze natalizie rappresentano un momento di aggregazione sociale, unitamente agli assembramenti e all’allentamento delle misure anti Covid. Dal 22 dicembre scorso l’aumento è del 28 per cento. L’incremento dei contagi ha comportato un aumento dei ricoveri. L’auspicio – prosegue – è che si possa tornare nell’arco di un paio di settimane alla condizione di inizio dicembre con pochi pazienti ricoverati, riconvertendo in posti letto ordinari il reparto di medicina di Lentini”.

Franco: “Tutti i posti del reparto e di pneumologia sono occupati”

“Attualmente – rileva il direttore dell’unità malattie infettive Antonina Franco – tutti i posti del nostro reparto e di quello di pneumologia, diretto da Clara Pagana, sono occupati, così come le “bolle” attivate nei reparti ordinari e al pronto soccorso di Siracusa”. Ad oggi le percentuali di vaccinazione anti Covid in provincia di Siracusa risultano essere per la prima e seconda dose l’89% circa per scendere al 58% per la terza dose e al 6% per la quarta.