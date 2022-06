Catania, alla Playa “buona la prima” per la spiaggia libera n. 3

L'ultima delle spiagge comunali sul litorale sabbioso è stata da subito presa d'assalto.

CATANIA – Complici le alte temperature, la spiaggia libera comunale n.3 “Stromboli” appena aperta è stata presa letteralmente d’assalto dai bagnanti, che hanno affollato il litorale della playa per le prime tintarelle dell’anno, nello splendido litorale sabbioso di Catania.

La spiaggia libera aperta ufficialmente oggi, con il coordinamento dell’assessore al Mare Michele Cristaldi, è stata ripulita e attrezzata dei servizi necessari per accogliere quanti vogliono usufruire gratuitamente in riva al mare di docce, servizi igienici, spogliatoi, pulizia della spiaggia, spazi per i cani e accorgimenti per rispettare l’ambiente come l’astuccio porta cicche per chi non rinuncia alla sigaretta.

“Abbiamo riorganizzato e potenziato i servizi come quelli del bar, gli spogliatoi e l’attività di cani per il salvataggio in mare, superando le difficoltà organizzative di ogni apertura stagionale – ha spiegato l’assessore Cristaldi – di aprire per tempo gli spazi comunali a cominciare da questa ampia spiaggia di oltre 1500 mq in fondo al viale Kennedy. La prossima settimana ad aprire sarà la spiaggia libera n.2 e infine qualche giorno dopo aprirà i battenti anche la spiaggia libera n.1”.