Catania, allerta meteo arancione. Nuova voragine sul lungomare VIDEO

L'annuncio del primo cittadino

CATANIA – Sale, in tempo reale, il livello di allerta meteo a Catania, passando da gialla ad arancione, per temporali e vento, e sarà in vigore fino alla mezzanotte.

Domani tornerà gialla. Lo ha reso noto il sindaco Enrico Trantino con un video postato su Facebook in cui invita tutti alla prudenza.

Catania, nuova voragine al lungomare

Nel filmato il primo cittadino mostra anche una voragine che si è aperta nell’asfalto del lungomare Ognina, già parzialmente chiuso per i danni causati dal ciclone Harry, annunciando la chiusura al traffico della strada e l’avvio di ricerca di interventi risolutivi e invitando i cittadini a trovare percorsi alternativi.