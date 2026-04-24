San Cristoforo, droga e spaccio: arrestato mentre era ai domiciliari VIDEO

In manette un 66enne catanese

CATANIA – Controlli nel quartiere San Cristoforo hanno portato all’arresto di un 66enne catanese, pluripregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di droga. L’uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, nell’ambito di un’attività info-investigativa che aveva fatto ipotizzare la prosecuzione dell’attività illecita all’interno dell’abitazione dell’uomo, in via Mulino a Vento.

In prima serata, i militari del Nucleo Radiomobile in uniforme sono entrati in casa per un controllo di routine, consentendo così ai colleghi in borghese di procedere con la perquisizione. Il comportamento dell’uomo, che avrebbe mostrato segni di agitazione, ha rafforzato i sospetti degli investigatori.

Nel corso delle verifiche, in una stanza dell’abitazione, sono stati trovati tre involucri contenenti complessivamente 31,5 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, tra cui un bilancino di precisione, forbici e un accendino.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 66enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria e condotto nel carcere di Piazza Lanza, dopo la convalida dell’arresto.