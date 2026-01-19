Domani pomeriggio, martedì 20 gennaio, l'inaugurazione ai Benedettini

CATANIA.Si inaugura domani alle 16 nell’auditorium dei Benedettini la dodicesima edizione dei Seminari Mafie UniCt, appuntamento atteso dell’ateneo catanese. Tra i relatori principali di questa edizione figurano l’ex ministro Rosi Bindi e i procuratori Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo. L’organizzazione è a cura di Memoria e Futuro, presidente Antonio Fisichella, associazione tra l’altro impegnata in questi giorni sui social con una serie di interviste sul referendum sulla giustizia.

Ogni anno alcune centinaia di studenti di vari dipartimenti partecipano ottenendo tre crediti. Al primo incontro di domani pomeriggio, dal titolo “Mafie ieri e oggi”, oltre ad Ardita, partecipano Roberto Cellini, direttore dipartimento Economia e impresa, Mirko Viola, segretario di CittaInsieme.

Tra i temi “Mafie e droga”

Introduce Antonio Pioletti, professore emerito, coordina l’incontro Antonio Fisichella. Sovrintende ai Seminari la professoressa Rossana Barcellona, apporto tecnico del funzionario Enzo Ierna. Sei in totale i seminari sino al 12 marzo.

Tra questi spicca il tema di Mafie e droga con la testimonianza diretta di una ex tossicodipendente, Betty C. autrice del libro “Loop out. D’amore e di rabbia”, Mediteritalia editrice, autobiografia di una giovanissima che esce dal mondo della droga pesante dopo essere rimasta incinta.

“Il tema di fondo dei Seminari di quest’anno – spiega il curatore Antonio Fisichella, nonché presidente di Memoria e Futuro – è la mafia nei suoi rapporti con la società, la politica, l’economia. La mafia come violenza di relazioni, fenomeno che non si esaurisce nel contesto criminale ma contamina l’ambiente sociale circostante. Da qui, la necessità di interpretarlo”.