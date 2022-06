Consiglio comunale, ok alle proposte di Bonaccorsi e Barresi

Doppio voto in aula.

Catania, 24 GIU – Il consiglio comunale di Catania, presieduto da Giuseppe Castiglione, ha approvato nella seduta di prosecuzione di ieri due delibere tecniche proposte dagli assessorati al Bilancio, retto da Roberto Bonaccorsi, e alla Polizia municipale, retto da Andrea Barresi. La prima delibera, che ha ottenuto il voto favorevole di 11 consiglieri, su 16 presenti ( 5 astenuti), riguarda la conferma per il 2021 delle agevolazioni previste per l’emergenza covid19.

La seconda, approvata dall’Aula con 16 presenti, 15 favorevoli e un astenuto, e’ relativa alla nomina del liquidatore del Fondo di assistenza e previdenza per il personale della Polizia municipale previsto dall’art. 21 del regolamento specifico, approvato con delibera del consiglio comunale del 2013. Per cio’ che riguarda la prima delibera, il documento fa riferimento ad un totale di riduzioni pari a circa 9.973.646,65 euro di cui 9.400.397,65 per agevolazione Tari e circa 573.250 euro per canone unico patrimoniale.

In particolare, le agevolazioni relative agli operatori beneficiari nell’anno 2021sono: per la Tari circa 13.150 operatori beneficiari, percentuale di esenzione 11% circa sul gettito totale della tassa, con beneficio complessivo di 9.400.397,65 euro; per il canone unico patrimoniale 347 operatori beneficiari, percentuale di esenzione 89% circa sul gettito relativo agli operatori beneficiari delle agevolazioni, beneficio complessivo di circa 573.250 euro.

Per cio’ che riguarda la seconda delibera, l’atto consegue alla mancata disponibilita’ degli stanziamenti previsti e alla impossibilita’ di raggiungere gli scopi assistenziali e previdenziali per i quali era stato costituito. Il liquidatore designato e’ l’ispettore capo Vito Oliva, che effettuera’ le operazioni a titolo gratuito sulla base dell’articolo 21 del regolamento del fondo.