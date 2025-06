Catania, controlli dei carabinieri: denunciato uomo con due coltelli

Fermato anche un ladro in un negozio

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno intensificato i controlli nel centro di Catania, mettendo in atto un servizio straordinario per contrastare la criminalità diffusa, i reati predatori, lo spaccio di stupefacenti e per garantire la sicurezza stradale.

L’operazione, voluta dal Comando Provinciale di Catania, mira a offrire un elevato livello di sicurezza a cittadini e ai numerosi turisti che, con l’arrivo dell’estate, affollano quotidianamente il centro storico. Il dispositivo ha visto l’impiego coordinato di “gazzelle” e motociclisti, con presidi nelle principali arterie e nelle aree più sensibili e frequentate.

Minaccia con coltelli in Via Etnea

Nel primo pomeriggio, l’attenzione di una pattuglia delle API (Aliquota di Primo Intervento), reparto specializzato dell’Arma per situazioni ad alto rischio, è stata catturata da un uomo di origini straniere che camminava lungo Via Etnea impugnando un grosso coltello da cucina. I militari delle API, comprendendo il potenziale pericolo, con il supporto di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, hanno prontamente intimato all’uomo di gettare a terra l’arma.

È stato così recuperato un coltello da cucina con una lama di oltre 20 centimetri e, all’interno di un borsello in possesso dell’individuo, un secondo coltello da cucina di oltre 15 centimetri. Il soggetto, un 28enne incensurato residente a Catania, è stato bloccato, perquisito e messo in sicurezza, rendendolo inoffensivo. È stato dunque denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Furto in negozio di abbigliamento

Sempre durante il servizio straordinario, in serata, quando i negozi del centro erano particolarmente affollati, un equipaggio del Nucleo Radiomobile è intervenuto in un punto vendita di abbigliamento intimo, sempre in Via Etnea. Qui è stato bloccato un 35enne originario di Catania.

L’uomo era stato notato da alcuni clienti mentre rimuoveva i dispositivi antitaccheggio da diversi capi di costoso abbigliamento intimo, occultandoli all’interno dei pantaloni, per poi dirigersi verso l’uscita senza pagare. La descrizione fornita dagli impiegati dello store alla Centrale Operativa ha permesso ai militari di individuare e bloccare l’uomo appena fuori dal negozio. Nel corso della perquisizione personale, il 35enne è stato trovato in possesso della refurtiva, tutta priva dei dispositivi antitaccheggio.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interna del punto vendita, che hanno confermato con precisione le modalità del furto. L’uomo, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. La merce recuperata, del valore di alcune centinaia di euro, è stata restituita al titolare dell’attività commerciale.

A conclusione dell’articolato servizio, gli equipaggi del Nucleo Radiomobile hanno complessivamente identificato oltre 150 persone e controllato più di 60 veicoli. Sono state inoltre elevate 15 sanzioni amministrative al Codice della Strada, per un totale di oltre 9.500 euro e la decurtazione di 30 punti patente.