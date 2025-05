Catania, controlli in un ristorante: sanzioni per 20mila euro – VIDEO

Il locale vicino a viale Africa: sequestrati più di 25 chili di cibo

CATANIA – Una task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato un controllo a tappeto in un ristorante situato nei pressi di Viale Africa a Catania e in un locale adiacente adibito a trattenimenti danzanti. L’operazione ha portato all’elevazione di sanzioni per un totale di quasi 20 mila euro e al sequestro di alimenti giudicati non idonei al consumo umano.

Al controllo hanno partecipato agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, personale della Polizia Locale-Reparto Annona, del Corpo Forestale della Regione Sicilia e del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, nello specifico i Servizi Veterinari, Igiene Pubblica e Spresal.

L’obiettivo della task force era verificare le autorizzazioni per la vendita di alimenti, la tracciabilità dei prodotti offerti al pubblico, la regolarità delle posizioni lavorative e le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alimenti senza tracciabilità

Il Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia del Corpo forestale e i medici del Servizio Veterinari dell’Asp hanno riscontrato la mancata tracciabilità di diversi alimenti, prodotti e preparati alimentari privi di etichetta, alcuni dei quali non idonei al consumo umano.

Per questa violazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 1500 euro. Sono stati sequestrati e successivamente distrutti 50 litri di olio d’oliva, oltre a uova, carne, pesce e altri preparati per un peso complessivo di circa 25 chili. Un’ulteriore sanzione di 2 mila euro è stata contestata per la mancanza di indicazioni sugli ingredienti dei preparati.

I tecnici del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro hanno rilevato estintori scaduti, armadietti insufficienti per il personale e uscite di emergenza ostruite da tavoli occupati, elevando una sanzione di 6 mila euro.

I medici del Servizio Igiene Pubblica hanno accertato carenti condizioni igienico sanitarie per mancanza di ordine e pulizia, contestando una sanzione di mille euro, nonché la mancanza del manuale di autocontrollo, sanzionata con 2 mila euro. Sono state inoltre impartite diverse prescrizioni per le carenze strutturali riscontrate.

Irregolarità amministrative

La Polizia Locale-Annona ha accertato la mancanza della tabella oraria, della tabella alcolemica e del pagamento all’Agenzia delle Dogane, l’ampliamento abusivo del locale rispetto alla scia presentata e la non conformità del locale fumatori, elevando sanzioni per un totale di 7150 euro.

Oltre al ristorante, è stato controllato un locale annesso dove si stava svolgendo un trattenimento musicale. In assenza del titolare, la task force ha rilevato alcune irregolarità per le quali è stata prescritta l’esibizione della documentazione.