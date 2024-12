“A Catania cresce la povertà: ma abbiamo gli anticorpi necessari” VIDEO

Da Sant'Egidio, oltre 4 mila pasti per il giorno di Natale

CATANIA – Cresce la povertà. Ventisette pranzi di Sant’Egidio sparsi per la città e oltre quattro mila persone che riceveranno un pasto per Natale. La visita di ieri del presidente della Regione, Renato Schifani, alla comunità di Sant’Egidio ha inevitabilmente acceso i riflettori su come la città si prepara a vivere le imminenti festività attraverso i volti degli ultimi.

“Cresce la povertà”

“A Catania è cresciuta la povertà. Ce lo dice l’Istat. Ma è un fatto palpabile anche camminando per le strade della nostra città – spiega il presidente della comunità etnea, Emiliano Abramo -. Fortunatamente, però, abbiamo degli anticorpi che i catanesi sanno apportare con la loro generosità”.

Ieri, durante la visita del Governatore – hanno raccontato in una nota i responsabili di Sant’Egidio – sono stati trattati diversi argomenti come la Pace, le politiche per gli anziani e per le periferie, particolarmente per il contrasto alla dispersione scolastica. Si è parlato anche dell’incisività della “Legge sulla povertà” promossa dalla Comunità di Sant’Egidio nel 2021 che tanto ha sostenuto l’impegno per i poveri in Sicilia.

Così Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio: “La visita del Presidente Schifani è una tappa di un dialogo già avviato che ha al suo centro l’impegno per i poveri in Sicilia.

Dopo la legge sulla povertà dobbiamo immaginare altre soluzioni che aiutino i più deboli in Sicilia ma che cambino anche una cultura rassegnata ancora troppo presente e oppressiva”.