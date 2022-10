Catania, il crollo al Tribunale: “Un miracolo non sia successo nulla”

L'incidente ieri sera, da appena un'ora gli impiegati dell'ufficio erano andati via. Chiuso il terzo piano del Palazzo di Giustizia

CATANIA – Poteva finire male: il crollo di un solaio al terzo piano del Tribunale di Catania ha sparso macerie su un pezzo dell’ufficio Gip, e solo l’orario ha fatto sì che nessuna persona fosse ferita. Da oggi il terzo piano del palazzo è di fatto chiuso, con disagi per i lavoratori e per l’amministrazione della giustizia.

Il crollo

Il cedimento del solaio è avvenuto intorno alle 19 di ieri sera. “Se fosse successo un’ora prima sarebbe andata molto peggio: i colleghi erano ancora tutti qui”: a raccontare è Giovanni Giuffrida, cancelliere della sezione Gip e sindacalista dell’Unsa. “Le macerie sono finite sulle sedie – continua Giuffrida – è un miracolo che non sia successo niente”.

Sotto le macerie è finito un pezzo di ufficio del Gip, che lavora tra il piano terra e il terzo. Ma il problema coinvolge tutto il piano, non solo la parte in cui è avvenuto il crollo, tanto che questa mattina, per motivi di sicurezza, tutto l’ufficio del Gip e la sezione fallimentare del tribunale sono stati chiusi. Il solaio infatti potrebbe essere tutto pericolante a causa delle infiltrazioni d’acqua dal tetto.

I disagi

Tutto l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari deve ora trovare un luogo temporaneo in cui svolgere il suo lavoro. Che non si può fermare: “Dal nostro ufficio – racconta ancora Giuffrida – passano carte di processi e indagini delicate, che non si possono fermare. Noi al momento siamo anche senza Pc, rimasti sulle scrivanie, e quando li recupereremo ci appoggeremo agli uffici del piano terra”.

La soluzione potrebbe passare anche da locali provvisori: “Il presidente del Tribunale Francesco Mannino si è attivato subito – dice Giuffrida – per trovare dei locali in cui svolgere il nostro lavoro”.