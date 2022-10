Catania, paura in Tribunale: crolla il tetto nell’ufficio Gip

La caduta di un controsoffitto avrebbe avuto conseguenze molto gravi se fosse avvenuta durante l'orario di lavoro

CATANIA – Il tetto di un ufficio è crollato ieri al Tribunale di Catania, in piazza Verga. Il crollo è avvenuto in serata tra le 18:30 e le 19 al terzo piano, nei locali della segreteria del Gip. Nel momento in cui è avvenuto il crollo l’ufficio era vuoto, ma è utilizzato abitualmente dai lavoratori del Tribunale.

Il crollo poteva avere conseguenze tragiche, se il personale fosse stato in ufficio. Nel cedimento si è completamente sfondato un controsoffitto, che ha trascinato strutture per l’aria condizionata, cavi elettrici e pannelli e ricoperto l’ufficio di calcinacci. Al momento è in corso un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, per valutare l’entità dei danni e l’integrità della struttura.