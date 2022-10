Rifiuti, discarica abusiva: sequestrato terreno a Mineo FOTO

Le indagini della Polizia Municipale: in contrada Nicchiara trovati inerti, eternit, pneumatici e apparecchiature elettroniche

CATANIA – La Polizia Municipale di Mineo dopo una copiosa attività d’indagine ha posto sotto sequestro, segnalando alla autorità giudiziaria, una vasta area adibita a discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, inerti, RAEE, domestici, eternit e circa 150 pneumatici.

L’area sita in contrada Nicchiara, nei pressi della provinciale 31, è stata già oggetto di denunce, oltre ad una specifica ordinanza del sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, che intimava alla proprietà la rimozione dei rifiuti.

“Stamattina con l’intervento del Servizio Ambiente del nostro ente abbiamo iniziato le operazioni di rimozione dei rifiuti in danno e in sostituzione all’inerzia della ditta proprietaria, restituendo decoro al paesaggio ed in tutela dell’ambiente”, afferma il sindaco.