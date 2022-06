Roghi, sabato rovente: 87 interventi dei pompieri a Catania

La maggior parte sono incendi di sterpaglie (immagini di repertorio)

CATANIA – Con le alte temperature arriva l’emergenza incendi. Per i vigili del fuoco di Catania è stata una giornata a dir poco rovente. Sono 87 gli interventi svolti in totale nel territorio provinciale di Catania dai Vigili del Fuoco secondo il report stilato alle 18,30. Sono 58 gli incendi di sterpaglie già domati e chiusi. Mentre sono ancora in corso 7 operazioni: 1 al Villaggio Santa Maria Goretti a Catania, 1 in via Adone a San Giovanni Galermo sempre a Catania, 1 in via Capo Passero (dove ci sono più mezzi dei pompieri), 2 tra Belpasso e Paterno, 1 ad Adrano e infine 1 a Palagonia.