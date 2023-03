Catania, Fratelli d’Italia pronta a convergere su Sergio Parisi

L'ex assessore vola a Roma.

ROMA – Fratelli d’Italia sceglie di puntare sull’ex assessore Sergio Parisi per la corsa a sindaco di Catania. Sarebbe questa la decisione dei vertici meloniani, con in testa il presidente del Senato Ignazio La Russa, presa ieri sera a Roma.

Dopo avere sondato la disponibilità de deputato Manlio Messina, più orientato a continuare il percorso nazionale, i patrioti avrebbero chiuso su Parisi (che oggi volerà nella Capitale).

L’ufficialità dovrebbe arrivare domani in concomitanza con l’arrivo del responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli a Catania e in tempo utile per il tavolo regionale di venerdì.

Il nome di Parisi, è il ragionamento fatto ad alta voce da più di un esponente del centrodestra siciliano, sarebbe un buon punto di caduta per tenere insieme il centrodestra e non arrivare alla trattativa al tavolo degli alleati con un candidato ritenuto “divisivo” da parte del Carroccio come quello di Ruggero Razza. Resta da capire come reagiranno gli autonomisti: oggi a Roma infatti ci sarà anche Raffaele Lombardo. Staremo a vedere.