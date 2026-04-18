Folla per l’addio ad Amedeo, morto nell’incidente a Misilmeri – VIDEO

Tanti giovani a applausi per i funerali a Villabate

VILLABATE – Una folla commossa si è radunata nella parrocchia di San Giuseppe, a Villabate, per i funerali di Amedeo D’Amico. Tanti i giovanissimi presenti perché giovanissimo era Amedeo, morto a 18 anni in un incidente stradale.

La sera dell’11 aprile scorso era in sella ad un motorino elettrico che in via Nazionale, a Misilmeri, si è scontrato frontalmente con la Fiat 600 guidata dal ventenne M.A., indagato per omicidio stradale dalla Procura di Termini Imerese.

Assieme alla vittima c’era il cugino di 14 anni, che ha riportato diverse fratture. Una volta eseguita l’autopsia la salma è stata restituita ai parenti, stamani il funerale.

Lo strazio dei genitori che appoggiano le mani sul carro funebre, il corteo silenzioso fino a raggiungere la chiesa, le lacrime che bagnano le magliette indossate dagli amici con il volto di Amedeo.