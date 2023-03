Catania, i candidati sindaco: loro hanno detto “sì”

Per favore, non chiamateli "minori". Civici, semmai. In attesa che centrodestra e campo progressista prendano una decisione.

1' DI LETTURA CATANIA. Per favore, non chiamateli “minori”. Semmai civici o su di lì. Ecco i candidati sindaco che al momento hanno fatto un passo avanti e detto “sì”. Attualmente se ne contano sei e il comune denominatore è quello di non avere i grandi partiti alle spalle, non in questa fase almeno. In attesa che il centrodestra e il campo progressista chiariscano la griglia dei nomi, loro ci sono. Loro hanno detto “sì” Rigorosamente in ordine alfabetico, ecco chi sono. Partiamo da Enzo Bianco, sindaco nel 1988, nel 1993, nel 1997 e nel 2013. Nel curriculum ha anche due sconfitte: Nel 2005, contro Umberto Scapagnini (uno scontro tra titani, tant’è che assieme hanno racconto oltre il 97% delle preferenze); e nel 2018, contro Salvo Pogliese. Vincenzo Drago, avvocato ed esponente del resuscitato Partito socialdemocratico italiano. Oramai da tempo i 6×3 con il suo volto campeggiano tra le strade catanesi. Anche loro hanno detto “sì” Anche loro hanno detto sì. Giuseppe Giuffrida, 63 anni, professione avvocato. Già volontario dal centro Astalli, ha il sostegno del già presidente della commissione Antimafia, l’ex cinquestelle Nicola Morra. Giuseppe “Peppino” Lipera, noto penalista catanese ed ex militante del Partito radicale di Marco Pannella, ha deciso di “cacciare i mercanti dal tempio”. Questo è infatti lo slogan che accompagna la discesa in campo. Hanno detto “sì” da tempo e tempo anche Riccardo Tomasello, ex presidente del comitato dei festeggiamenti agatini e imprenditore, e Lanfranco Zappalà, uno dei decani del consiglio comunale catanese. Il primo è di orientamento conservatore, l’altro riformista. Due storie diverse. Li accomuna il fatto di aver rotto con i propri leader di riferimento. Salvo Pogliese, il primo; Enzo Bianco, il secondo.

