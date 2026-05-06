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Catania, forzano il blocco: inseguimento da film e arresti VIDEO

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L'azione dei motociclisti delle Volanti
san cristoforo
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1 min di lettura

CATANIA – Inseguimento e arresto. Due pregiudicati di 30 e 33 anni, a bordo di due moto enduro senza targa, non hanno rispettato l’alt della polizia nei pressi del faro Biscari a Catania e si sono fuggiti.

Inseguimento e arresti a Catania

Raggiunti dopo in lungo inseguimento da motociclisti della squadra Volanti della Questura, grazie alla collaborazione di un elicottero della polizia del reparto Volo di Palermo, è scattato il blocco nello storico rione di San Cristoforo e arrestati per fuga pericolosa.

Alcuni residenti del quartiere hanno ostacolato la cattura. Ai due indagati sono contestate anche sanzioni per le infrazioni del Codice della strada per oltre 2.500 euro.

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