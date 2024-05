Catania, la piaga di Corso Martiri: le richieste di “Volerelaluna” VIDEO

L'ingegnere Mario Spampinato su risanamento di San Berillo e Pug

CATANIA – “Chiediamo che si riparta da dove si è arrivati con la convenzione del 2022 e che i proprietari procedano con l’adeguamento del progetto”. Ma non solo. Mario Spampinato, ingegnere e studioso della storia delle politiche urbanistiche nelle città di Catania, fa il punto su quanto emerso nell’incontro organizzato da Volerelaluna dal titolo “La città non è solo un affare. C’è futuro per Corso Martiri della Libertà?”

E lancia un appello all’Amministrazione sull’ex Prg e gli altri interventi che dovrebbero cambiare il volto della città: “Trantino ha appena spento la prima candelina da sindaco, ancora però attendiamo di essere coinvolti”.