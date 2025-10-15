 Catania, Nas nel centro logistico: sequestrate 1.000 t di alimenti
Catania, il Nas nel centro logistico: sequestrate mille tonnellate di alimenti

Cosa hanno scoperto i carabinieri. Il video
i controlli
di
CATANIA – Maxi sequestro dei carabinieri del Nas in un centro logistico. Scovate 110 tonnellate di prodotti ittici surgelati a temperature non idonee e 900 tonnellate di succo di agrumi irregolare.

Catania, i Nas nel centro logistico

Il Nas di Catania ha eseguito un’attività ispettiva insieme al personale del Dipartimento di prevenzione veterinaria, dello Spresal e dell’Asp etnea, all’interno di una piattaforma logistica.

“Nel corso dell’ispezione – scrivono i militari dell’Arma – riscontrata la presenza di una cella con 110.000 kg di prodotti ittici presurgelati e stoccati a una temperatura non idonea alla conservazione”.

E ancora, scoperti 900.000 kg di succo di agrumi concentrato con etichettatura irregolare, non idonea a definirne natura, origine e provenienza”.

Complessivamente, immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3.000.000 di euro.

