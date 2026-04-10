Cento anni del Circolo del Tennis Palermo: “Un momento storico” VIDEO

"Ci stiamo impegnando molto per celebrare degnamente questo compleanno"

PALERMO – Cento anni, non un compleanno banale per il Circolo del Tennis Palermo che si appresta a celebrare questo storico traguardo con una serie di eventi pensati per valorizzare la storia, il presente e il futuro dell’istituzione, attraverso un calendario ricco e variegato di iniziative che inizieranno oggi, venerdì 10 aprile, e termineranno il prossimo 19 dicembre.

Il circolo nacque a Villa Amato nel 1926, si espanse arrivando, nel 1935, nel luogo attuale che comprende il Parco della Favorita. Negli anni il circolo fu teatro di eventi di rilievo come la Coppa Davis.

“Una giornata importante”

“Oggi è una giornata molto importante perché proprio oggi il circolo veniva fondato. È un periodo molto importante per noi, ci stiamo impegnando molto per celebrare degnamente questi cento anni”, spiega il presidente del circolo del tennis Alessandro Lazzaro, nipote di uno dei fondatori del circolo, che vanta sia la squadra maschile che femminile in Serie A1.

Lazzaro sa di avere una grande responsabilità nel gestire il circolo che proprio oggi, nella giornata del centenario, ospita un torneo Next Gen, con tantissimi giovani in campo: “Vogliamo che questo sport si apra, in particolare ai più giovani”.

“La storia del circolo intrecciata a quella della città”

I cento anni saranno un momento per celebrare quanto fatto dai soci fondatori. “Avevano una grandissima visione, quindi dobbiamo ricordarli nel modo più giusto. Ricordare quello che è stato il Circolo Tennis Palermo per la città di Palermo. Credo che la storia del circolo sia molto intrecciata a quella della città di Palermo – ha aggiunto Lazzaro – attraverso l’organizzazione di 52 edizioni di campionato internazionale di Sicilia, attraverso l’organizzazione di 5 incontri Coppa Davis, uno di Federation Cup, un’attività giovanile molto intensa, facendo anche attività culturali e soprattutto provando ad aprire il circolo alla città di Palermo. Infatti avremo più di un evento che sarà aperto al pubblico perché riteniamo giusto che i cittadini palermitani conoscano quello che è un posto iconico”.

“Obiettivo riportare un torneo internazionale a Palermo”

Festeggiare i cento anni ricordando quello che è stato, con uno sguardo al futuro: “Le idee sono quelle di continuare a investire nel nostro settore agonistico, nel nostro settore giovanile che è la cosa più importante della nostra missione statutaria. Naturalmente abbiamo un progetto evolutivo perché le cose devono andare avanti e abbiamo una grande ambizione in ambito sportivo che è quella di continuare a competere ai più alti livelli sia nella Serie A1 femminile che nella Serie A1 maschile. Abbiamo raggiunto per quattro anni di seguito la finale, tre volte con le donne e una volta con i ragazzi e chiaramente vincere è sempre molto difficile. È importante essere competitivi, noi puntiamo, nei prossimi anni, ad essere competitivi e poi l’ambizione è quella nei prossimi anni di riportare attività internazionale a Palermo perché credo che Palermo meriti di stare in questo circuito”.

Gli eventi per celebrare i cento anni del circolo del tennis

I cento anni saranno celebrati già questa sera, venerdì 10 aprile, con uno spettacolo del comico Roberto Lipari. A maggio saranno coinvolti gli atleti con il “Torneo dei 100 anni a coppie” (22 –23 maggio), andrà poi in scena il torneo internazionale di tennis in carrozzina (29 giugno–5 luglio), il Torneo Mercadante giovanile (settembre) e il Campionato di Serie A1 (ottobre). A questi si affiancano eventi speciali come il “Torneo Leggende” e il Quadrangolare dei Circoli centenari. A giugno, invece, la mostra interattiva “Cento volte tennis 1926-2026” a cura di Pietro Airoldi e Laura Barreca, che racconta un secolo di storia del Circolo come un racconto fatto di memorie, immagini, oggetti, documenti e testimonianze.