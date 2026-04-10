Operai morti: “Ennesimo operaicidio, servono interventi urgenti” VIDEO

Ceraulo (Fillea Cgil): “Non si può più tollerare questa situazione"



PALERMO – Due operai sono morti dopo essere caduti da una gru in un cantiere a Palermo. Una tragedia che riaccende l’allarme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La denuncia della Fillea Cgil

“Siamo molto amareggiati, è l’ennesima gravissima strage di operai a Palermo”, dichiara il segretario generale della Fillea Cgil Palermo, Piero Ceraulo. “Non si può più accettare una situazione del genere. Proprio ieri in un cantiere siamo intervenuti per richiamare alcuni operai che lavoravano senza imbracatura”.

Le condizioni nei cantieri

Secondo il sindacato, il settore delle costruzioni continuerebbe a presentare criticità legate alla sicurezza. “Questo è lo spaccato del settore edile che denunciamo da anni”, aggiunge Ceraulo, parlando di condizioni di lavoro ancora segnate da gravi rischi.

Il sindacato chiede accertamenti sulle responsabilità. “Vanno individuate subito, senza vie di fuga per i colpevoli”, afferma Ceraulo, annunciando possibili iniziative di mobilitazione insieme alle altre sigle sindacali.

L’appello alle istituzioni

“Cosa aspetta il governo, regionale e nazionale, per intervenire con norme più stringenti sulla salute e sicurezza?”, aggiunge il segretario della Fillea Cgil Palermo. Il sindacato esprime infine solidarietà alle famiglie delle vittime e disponibilità a supportarle.