PalaCatania, sold out per Coez e Frah Quintale in concerto

Pubblico in delirio nell'unica data siciliana

CATANIA – PalaCatania gremito per il concerto di Coez e Frah Quintale che ha accolto fan da tutta la Sicilia per il Lovebars Tour.

Dopo il sold out annunciato, sin dalle prime ore di ieri mattina, sono stati in centinaia in coda per l’unica data siciliana del tour, prodotto da Vivo Concerti e promosso nell’Isola da Giuseppe Rapisarda Management.

Il concerto al PalaCatania

Uniti da un’innegabile intesa personale e artistica, Coez e Frah Quintale sul palco sembrano da sempre aver condiviso quello spazio a loro caro. Un’amicizia che nasce dalla condivisione delle origini hip-hop e che vede oggi il loro successo raggiungere ed emozionare i cuori dei fan. Con le loro caratteristiche (coolness, freschezza, attualità) i due si alternano sul palco con rime ed incastri perfetti, davanti a un pubblico che esplode, letteralmente, hit dopo hit in una sinfonia corale da brividi per tutta la durata del concerto.

I due cantanti sul palco del concerto

Silvano Albanese e Francesco Servidei, in arte Coez e Frah Quintale, hanno già dimostrato in passato di condividere una visione musicale compatibile e di avere un legame che gli permette di creare spontaneamente canzoni di successo – ad esempio, i due hanno re-inciso “Nei treni la notte”, brano di Frah Quintale contenuto in “Regardez Moi” (2017) nell’album pubblicato da Coez nel 2022 “From The Rooftop 2”. I due uniscono da sempre uno stile unico e inconfondibile ad un sound ricercato, aggiudicandosi la consacrazione del pubblico e della scena musicale come alcune delle penne più apprezzate nel panorama attuale.



Nati dal mondo urban, gli artisti sono considerati attualmente pionieri di un genere crossover tra rap e cantautorato e, negli anni, hanno dimostrato di avere le giuste caratteristiche per inserirsi in un contesto musicale sempre più fluido, definito indie, che lascia maggiore spazio alla libertà di espressione artistica senza necessariamente definirsi attraverso un unico genere. Coez e Frah, infatti, hanno scelto di fondere non solo le loro voci e il loro stile autoriale ma anche il modo di intendere la musica oltre le strategie e le mode passeggere.

Il tour in concerto

Il Lovebars tour 2024, esordito con la data zero lo scorso 11 gennaio a Mantova al PalaUnical, ieri l’unica data siciliana prevista.

Ad anticipare il tour è stato il brano “Terra bruciata”, estratto dall’album Lovebar e certificato disco d’oro. Prodotto da Golden Years, “Terra bruciata” si concentra sulla complessità del rapporto con se stessi quando si vivono momenti di confusione che non fanno altro che creare “terra bruciata intorno”. Il brano racconta la solitudine, che troppo spesso prende il sopravvento e cambia la visione che le persone hanno del mondo, rendendole consapevoli che non sempre quello che si dà torna indietro allo stesso modo, trasformando i momenti di spensieratezza in un ricordo lontano.

Lovebars ha debuttato al #1 posto della classifica album FIMI/GFK ed è tuttora tra i dischi più venduti, oltre ad essere certificato disco d’oro. Contiene diversi brani di successo, tra cui “Che Colpa Ne Ho” – che ha già raggiunto la vetta della classifica radio Earone -, “Alta marea” (certificato disco di platino e tra i brani più suonati in radio durante l’estate) e Lovebars, il singolo, certificato disco d’oro.

